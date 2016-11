Die zwei Igelbabies wurden mit vier Geschwistern und ihrer Mutter an einer Bushaltestelle an der vielbefahrenen Podbielskistraße in Hannover gefunden.© Stephanie Zerm

Grasdorf

Igelhaus verhängt Aufnahmestopp

Das Igelhaus in Grasdorf ist seit Wochen voll belegt. Mehr als 300 Tiere in Not haben die Helfer aufgenommen. Um alle stacheligen Gesellen versorgen zu können, arbeiten die Ehrenamtlichen fast rund um die Uhr.