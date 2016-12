Herta Zimmermann ist am Freitag 100 Jahre alt geworden.© Stephanie Zerm

Grasdorf

Mit Frischluft und Gemüse 100 Jahre alt

Herta Zimmermann ist sehr heimatverbunden: Sie wurde in Grasdorf geboren, ging in Grasdorf zur Schule, wurde in Grasdorf konfirmiert und heiratete zweimal in Grasdorf. Am Freitag, 2. Dezember, feierte sie ihren 100. Geburtstag - natürlich in Grasdorf.