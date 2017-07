Auch Schmuckbänder versieht Uta Heinze mit Knöpfen.© Weitze (Archiv)

| Thomas Böger

Laatzen

Knöpfe dürfen in keinem Bild fehlen

Der Kunstkreis Laatzen lädt für Sonntag, 9. Juli, zur Eröffnung einer Ausstellung mit Knopfbildern der Hannoveranerin Uta Heine in das Familienzentrum in Rethen ein. Die Vernissage beginnt um 11 Uhr an der Braunschweiger Straße 2d.