Brunnenfest: Auch in diesem Jahr soll entlang der Kirchstraße und am neu aufgebauten Brunnen gefeiert werden.© Torsten Lippelt (Archiv)

Grasdorf

Gerüchten zum Trotz: Brunnenfest wird gefeiert

Hartnäckig hält sich seit einiger Zeit das Gerücht, das diesjährige Brunnenfest in Grasdorf fiele aus. Dem ist nicht so betont Dieter Oberwelland von der Interessengemeinschaft. Das Brunnenfest wird wie geplant am Samstag, 16. September, ab 14.30 Uhr rund um den Brunnen und die Kirchstraße gefeiert.