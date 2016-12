© Symbolbild

| Johannes Dorndorf

Gleidingen

Senior stürzt - Nachbarn holen Feuerwehr

Seinen aufmerksamen Nachbarn hat es ein 75-jähriger Gleidinger zu verdanken, dass er nach einem Sturz in der Wohnung Hilfe bekam. Der Mann war am Sonnabend so schwer gestürzt, dass er aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen konnte. Die Nachbarn hörten seine Rufe und verständigten die Rettungskräfte.