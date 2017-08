Pastorin Susanne Michaelsen begrüßt die Besucher des Handwerkerfrühstücks bei St. Gertruden.© Dorndorf

| Johannes Dorndorf

Gleidingen

Gerüst soll im September verschwinden

Die Sanierungsarbeiten am Kirchturm der Gleidinger St.-Gertruden-Kirche kommen voran. Bei einem Handwerkerfrühstück konnten sich die Mitglieder der Gemeinde am Dienstag selbst ein Bild machen - und sowohl die Schäden am Turm als auch den Blick vom Gerüst genießen.