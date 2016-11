© Symbolbild

| Johannes Dorndorf

Laatzen-Mitte

Fußgängerin (92) bei Unfall schwer verletzt

Eine 92 Jahre alte Laatzenerin ist am Mittwoch bei einem Unfall an der Würzburger Straße schwer verletzt worden. Eine 66-jährige Autofahrerin touchierte die Seniorin beim Abbiegen in die Straße Am Wehrbusch, so dass diese stürzte. Die Frau wird stationär im Krankenhaus behandelt.