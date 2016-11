Die Damen der Hobbywerkstat basteln Sterne, Engel und Weihnachtswichtel für Kinder in Peru.© Stephanie Zerm

Alt-Laatzen

Frauen basteln für Kinder in Peru

Seit mehr als 50 Jahren treffen sich rund zehn Frauen einmal in der Woche im Gemeindehaus an der Immanuelkirche. Dort basteln sie für hilfsbedürftige Kinder in Peru. Am ersten Advent am 27. November verkaufen sie weihnachtliche Handarbeiten beim Basar in der Kirche.