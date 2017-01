Couragepreis: Der syrischen Flüchtling Alaa Zein (Zweiter von rechts) erhält die Auszeichnung von Bürgermeister Jürgen Köhne (links) und dem Leiter des Polizeikommissariates Laatzen Ludger Westermann (rechts) für seinen beherzten Hilfseinsatz beim Brand in der Gleidinger Flüchtlingsunterkunft 2016. Seine Übersetzerin erhält ebenfalls einen Blumenstrauß.© Stephanie Zerm

Laatzen

Flüchtling aus Syrien erhält Couragepreis

Für seinen besonderen Hilfseinsatz bei einem Brand am 5. September 2016 in der Flüchtlingsunterkunft in Gleidingen hat der 25-jährige Syrer Alaa Zein beim Neujahrsempfang den Couragepreis des Präventionsrats der Stadt Laatzen verliehen bekommen.