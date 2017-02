Ulrich Fiddickow (links) und Denis Schröder sind gerührt. Sie erhalten für ihr Engagement für die Feuerwehr besondere Auszeichnungen.© Zerm

Rethen

Besondere Ehrungen für Fiddickow und Schröder

Die Feuerwehr Rethen nimmt in ihrem Leben einen hohen Stellenwert ein, daher haben sie bei der Jahresversammlung am Freitag eine besondere Auszeichnung bekommen: Ulrich Fiddickow ist zum Ehrenmitglied ernannt worden, Denis Schröder erhielt das Ehrenzeichen des Deutschen Feuerwehrverbandes in Bronze.