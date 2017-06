Die Ortsfeuerwehr Ingeln-Oesselse übt am Dienstagabend im denkmalgeschützten Herrenhaus des Stümpelhofes an der Dorfbrunnenstraße die Rettung von Vermissten und Brandbekämpfung.© Gerald Senft

Ingeln-Oesselse

Feuerwehreinsatz auf Stümpelhof ist nur eine Übung

Rauchschwaden sind am Dienstagabend in Ingeln-Oesselse aus Fenstern des denkmalgeschützten Stümpelhofes aufstiegen und haben Anwohner das Schlimmste fürchten lassen. Doch der Feuerwehreinsatz an der Dorfbrunnenstraße mit fünf vermeintlich vermissten Kindern und Erwachsenen war zum Glück eine Übung.