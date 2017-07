Feuerwehreinsatz am Mittwochnachmittag an der Erich-Panitz-Straße.© Köhler

Feuerwehreinsätze

Hecke brennt und Mann wird aus Hochhaus geholt

Bei zwei Einsätzen waren die Ortsfeuerwehr Ingeln-Oesselse und Laatzen-Mitte am Mittwoch gefordert. Am Mittag galt es zunächst eine brennende Hecke im Wohngebiet zu löschen, am Nachmittag dann einen hilflosen Mann per Drehleiter aus einem Hochhaus zu holen.