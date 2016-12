Feuerwehreinsatz an Heiligabend: Die Einsatzkräfte bauen das Abzugsrohr eines Grillrestaurants in Alt-Laatzen ab, in dem sich am Abend Fett entzündet hatte.© Lange (Feuerwehr)

Alt-Laatzen

Brand an Heiligabend in Grillrestaurant

22 Feuerwehrleute haben an Heiligabend - am Sonnabend - einen Brand in einem verqualmten Grillrestaurant in Alt-Laatzen gelöscht. Verletzt wurde niemand. Weiterer Schaden entstand nicht. Der Weiterbetrieb des Restaurants für den Abend war nicht mehr möglich.