Laatzen

Hier qualmt Grünschnitt, dort Mülleimer

Zu zwei Löscheinsätzen ist die Feuerwehr am Donnerstagabend und Freitagmorgen ausgerückt: Am Park der Sinne brannte ein Haufen mit Grünschnitt und Laubresten, in Grasdorf am Rethener Kirchweg unweit des dortigen Seniorenpflegeheims qualmte ein Mülleimer im Wohnheim einer caritativen Einrichtung.