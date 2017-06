Feuerwehrleute löschen das in einem Gully an der Oesselser Straße entflammte Laub.© Feuerwehr Gleidingen

| Johannes Dorndorf

Laatzen-Mitte/Gleidingen

Feuerwehr löscht Brände in Papierkorb und Gully

Innerhalb von 30 Minuten sind die Ortsfeuerwehren Laatzen und Gleidingen am Donnerstagabend zu zwei Einsätzen ausgerückt. In der Pettenkoferstraße in Laatzen-Mitte brannte ein Papierkorb, in Gleidingen löschten die Helfer ein Feuer in einem Gully.