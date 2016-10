Karsten Röhrbein (HAZ, von links), Viven Werner (Der Spargel, EKG Laatzen), Moderator Burkhard Wetekam, Torsten Lange (Lehrer OBS I, Nordenham) und Marcus Bölz (FHM) diskutieren im Erich-Kästner-Gymnasium über aktuelle Entwicklungen von Schülerzeitungen.© Daniel Junker / www.junkerphoto.de

Laatzen-Mitte

Experten diskutieren über Schülerzeitungen

Schülerzeitungen - gedruckt oder nur online? Wie werden sie attraktiver? Darüber haben Schüler, Lehrer und Medienexperten am Dienstag auf einer Fachtagung am Erich-Kästner-Gymnasium in Laatzen diskutiert. Rede und Antwort standen unter anderem Karsten Röhrbein (HAZ) und Vivien Werner (Der Spargel).