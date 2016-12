Acht Sechstklässler treten an, um den Vorlesewettbewerb des Erich-Kästner-Gymnasiums zu gewinnen. Max (6c) liest aus "Das Tigerteam".© Torsten Lippelt

Laatzen-Mitte

Erich-Kästner-Gymnasium kürt die besten Vorleser

Einen spannenden und kurzweiligen Freitag- Vormittag erlebten die vier sechsten Klassen des Erich-Kästner-Gymnasiums am Freitag. Nach den Vorausscheidungen in den einzelnen Klassen traten die acht besten Vorleser gegeneinander an. Sieger wurde Emili Mohammadi aus der Klasse 6b.