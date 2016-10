Etliche Enten säumen den Stückenfeldteich - vor kurzem sind einige der Tiere sowie mehrere Fische verendet.© Dorndorf

| Johannes Dorndorf

Laatzen-Mitte

Enten und Fische am Stückenfeldteich verendet

Im Stückenfeldteich in Laatzen-Mitte sind in dieser Woche mehrere Enten und Fische verendet. Die Stadt hat die Tiere inzwischen geborgen und dem Veterinäramt in Hannover übergeben. Die Ursache für das Sterben der Tiere ist bislang unbekannt.