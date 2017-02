Eine zweistellige Zahl an Fahrrädern, darunter eine neue Lieferung mit E-Bikes, sind in der Nacht zum 8. Februar aus einem Fachgeschäft an der Würzburger Straße gestohlen worden. Die Täter hatten zuvor die Schaufensterscheibe mit einem auf dem Grundstück ausgehebelten Pflasterstein eingeworfen. © Astrid Köhler

Laatzen

Einbrecher stehlen Fahrräder aus Fachgeschäft

Das Ehepaar Darges hat in mehr als 30 Jahre Geschäftstätigkeit als Fahrradhändler schon einiges erlebt, aber ein Einbruch in ihren Laden an der Würzburger Straße macht es fast sprachlos. Einbrecher stahlen „eine zweistellige Zahl“ an Rädern, nachdem sie die Schaufensterscheibe eingeworfen hatten.