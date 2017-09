Die Polizei ermittelt.© Symbolbild

| Kim Gallop

Laatzen-Mitte

Auto rammt eine Straßenbahn

Ein Auto ist am Sonnabendvormittag in Laatzen-Mitte gegen eine Straßenbahn gefahren. Eine Bahnfahrerin erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es wurde kurzeitig ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.