Ein Feuerwehrmann führt im April 2013 in Springe vor, was passiert, wenn ein Fettbrand mit Wasser gelöscht wird. © Tobias Lehmann (Archiv)

Laatzen-Mitte

Dunstabzugshaube einer 47-Jährigen gerät in Brand

Dieses Kochen wird eine 47-Jährige sicher nicht so schnell vergessen. Erst schloss sich die Laatzenerin am Montag aus der Wohnung aus, dann geriet die in der Pfanne brutzelnde Butter in Brand und nach dem Löschversuch stand auch noch die Dunstabzugshaube in Flammen. Immerhin: Niemand wurde verletzt.