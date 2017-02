Die Altpapiercontainer am Alten Markt sind bereits abmontiert worden - entsorgt werden kann hier künftig nur noch Altglas.© Dorndorf

| Johannes Dorndorf

Altpapiercontainer in Alt-Laatzen

Da waren's nur noch drei

Während man in Hannover aktuell über die Aufstellung von Wertstoffcontainern für Verpackungen nachdenkt, stehen die Zeichen in Alt-Laatzen eher auf Rückbau: Vor kurzem hat die Stadt den Altpapiercontainer am Alten Markt abholen lassen. Im Ortsteil verbleiben drei weitere Standorte.