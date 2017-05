Die Jungstörche in Alt-Laatzen und Grasdorf haben angesichts der wärmeren Witterung inzwischen gute Zukunftschancen.© Jürgen Körber/Jürgen Schmidt

| Björn Franz

Alt-Laatzen/Grasdorf

Jungstöche sind auf einem guten Weg

Die jungen Störche in den Nestern in Grasdorf und Alt-Laatzen scheinen das Gröbste überstanden zu haben. Dem Laatzener Storchenexperten Jürgen Körber und HAZ-Leser Jürgen Schmidt gelangen in der Leinemasch tolle Bilder vom Nachwuchs und ihren Eltern.