Auf einem Fußballplatz der Sportanlage am Pfingstanger in Lehrte ist die Schlägerei ausgebrochen.© Oliver Kühn (Archiv)

Ingeln-Oesselse

TSV distanziert sich von Schlägerei

Der TSV Ingeln-Oesselse distanziert sich von dem unsportlichen Verhalten rund um die Schlägerei bei einem Jugendfußballspiel am vergangenen Sonntag in Lehrte. Das erklärte der Verein am Mittwoch in einer offiziellen Stellungnahme.