Laatzen

Dach von Aldi-Markt stürzt ein

Am späten Sonnabend ist das Dach eines Aldi-Markts an der Hildesheimer Straße in Laatzen eingestürzt. Wie es zu dem Vorfall gekommen ist und ob sich zu dem Zeitpunkt Personen im Markt aufgehalten haben, war zunächst unklar.