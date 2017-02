Die Leinepiraten heizen den Besuchern mit fröhlichen Partyhits ein.© Daniel Junker

Rethen

DRK, AWO und SoVD feiern fröhlichen Karneval

110 Mitglieder und Freunde des DRK, der AWO und des SoVD haben am Sonnabend einen fröhlichen Karneval in der Grundschule Rethen gefeiert. Dabei war alles, was das Jecken-Herz begehrt: Vom Funkenmariechen über Showtänze und Büttenreden bis zum Bollywood-Schnauzerballett und einem Prinzenpaar.