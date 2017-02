Die Region plant ein Kehrgleis an der Haltestelle Galgenbergsweg. © Astrid Köhler

| Johannes Dorndorf

Rethen/Gleidingen

CDU/FDP finden Kehrgleis-Pläne inakzeptabel

Die CDU und FDP im Rat der Stadt sehen die Pläne für den Hochbahnsteig mit Kehrgleis am Galgenbergsweg in Rethen mit Skepsis. "Für das komplexe Thema gibt es nach Meinung der CDU/FDP-Gruppe noch keine für alle Betroffenen akzeptable Lösung", heißt es in einer Erklärung.