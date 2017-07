Jannis (11, von links), Miguel (11) und Lukas (11) spielen das Brettspiel "Kingtom Builder".© Stephanie Zerm

Laatzen-Mitte

Brettspiele sind nach wie vor angesagt

Trotz des zunehmenden Angebots an Computerspielen kommen Brettspiele bei Kindern immer noch gut an. Das sogenannte Late-Night-Gaming des Julius Clubs in der Stadtbücherei war am Dienstagabend ausgebucht. Bei Gratis-Pizza und Softgetränken spielten die Elf- bis 14-Jährigen viele Gesellschaftsspiele.