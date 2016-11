Das Stadteilbüro mit Stefan Koch und Mercedes Martinez (rechts im Bild) bietet Glühwein und Apfelpunsch vor dem Stadthaus an.© Dorndorf

| Johannes Dorndorf

Laatzen-Mitte

Bei diesem Weihnachtsmarkt ist Musik drin

Es weihnachtet in Laatzen-Mitte: Zwei Tage vor dem ersten Advent hat das Stadthaus für Freitag zum Weihnachtsmarkt eingeladen - mit Chormusik, Glühwein und jeder Menge Mitmachangeboten. Das kam an: Stellenweise standen die Besucher an den Angeboten Schlange.