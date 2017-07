Ferienpass Laatzen

Bei einigen Ferienpass­aktionen in den nächsten Tagen gibt es noch freie Plätze. Teilnehmer müssen sich allerdings anmelden. Wir stellen ausgewählte Angebote vor.

Laatzen. • Frühstück: Kinder und Jugendliche, die sich rasch anmelden, können am Montag, 3. Juli, von 10 bis 13 Uhr zum Ferienfrühstück ins Jugendzentrum Buchte an der Braunschweiger Straße 2c kommen. Erst wird zusammen gegessen, danach gespielt. Kosten: 2 Euro.

• Tennis: Für Sechs- bis Zwölfjährige bietet die Tennisabteilung der SpVg Latazen am Dienstag, 4. Juli, eine Schnupperzeit an: von 9 bis 12.30 Uhr auf der TEnnisanlage, Auf der Dehne. Die Teilnahme ist kostenlos.

• Window Color: Die Jugendpflege Laatzen gestaltet am Dienstag, 4. Juli, von 14 bis 17 Uhr mit Kindern und Jugendlichen im Jugendzentrum Buchte in Rethen Fensterbilder nach Vorlagen oder eigenen Motiven. In der Teilnahmegebühr von 2 Euro sind die Kosten für Zeichenmaterial enthalten.

• Collagen II: Mit Naturmaterialien wie Baumrinde und Kieselsteinen Bilder auf Sperrholzplatten gestaltet. Darum geht es am Mittwoch, 5. Juli, 9 bis 12.30 Uhr bei einem Collagekursus des Treffpunkt Kids der Thomasgemeinde im Kinder- und Jugenzentrum. Neben Kindern und Jugendlichen können auch Eltern teilnehmen: Kosten: 3 Euro pro Person.

• Tierische Paperballs II: Wie aus Papierstreifen, Perlen und Draht phantasievolle Tiere entstehen, erklärt Monika Gorbuschin vom Kunstkreis Laatzen Kindern am Mittwoch, 5. Juli. Von 13 bis 14.30 Uhr wird im Kunstkreishaus an der Hildesheimer Straße gebastelt. Teilnehmer zahlen 6 Euro.

Anmeldungen:

Wer dabei sein möchte, meldet sich auf der Website ferien-laatzen.de an. Zudem nimmt das Kinder- und Jugendbüro an der Marktstraße 33a unter Telefon (05 11) 82 05 52 02 Anmeldungen entgegen - am Dienstag, 4. Juli, allerdings nur bis 12.30 Uhr.

Von Astrid Köhler