Bei einigen Aktionen des Ferienpasses der Jugendpflege Laatzen sind noch Plätze frei.© Daniel Junker / www.junkerphoto.de

Ferienpass Laatzen

Kinder gestalten und fahren ins Rasti-Land

Bei mehreren Laatzener Ferienpassaktionen gibt es noch freie Plätze. Unter anderem bietet die Stadt in den nächsten Tagen einen Bildhauerkursus sowie eine Fahrt ins Rasti-Land an. In der Alt-Laatzener Jugendkantine können Kinder und Jugendliche sogenannte Medienspielereien selbst ausprobieren.