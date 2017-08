Bauarbeiter auf Straßenkreuzung sind fast fertig

Als dicker, schwarzer Strahl läuft die auf 180 Grad Celsius erhitzte Fugenmasse aus der Kanne, die Straßenbauarbeiter Mustafa Naser an der Nahtstellen des Gussasphaltstreifens entlang führt. Es ist einer der letzten Handgriffe der Schienenerneuerung auf dem Teilstück der Erich-Panitz-Straße.© Astrid Köhler

Laatzen-Mitte

Wochenlang war der Überweg der Erich-Panitz-Straße auf Höhe des Kastanienweges und der Langen Weihe für den Verkehr gesperrt. Dort wurden neue Schienen für die Stadtbahn verlegt. Voraussichtlich schon am Freitag – und damit einen Tag früher als zuletzt geplant – könnte die Kreuzung wieder frei sein.

Laatzen-Mitte. Mustafa Naser von der Straßenbaufirma Jota goss am Donnerstag die auf 180 Grad Celsius erhitzte Fugenmasse in die Nahtstellen des Gussasphaltstreifens. Es ist einer der letzten Handgriffe im Zuge der Schienenerneuerung auf dem Teilstück der Erich-Panitz-Straße.

"Die letzten Arbeiten, die auf der Baustelle durchgeführt werden, ist das Schließen der Fugen zwischen Schiene und Asphalt", teilte Martin Vey von der Infrastrukturgesellschaft der Region Hannover am Donnerstag auf Anfrage mit. Die Arbeiten sollten am Freitag abgeschlossen sein die Baustelle dann auch geräumt werden, so dass die Überfahrt Kastanienweg wieder frei ist.

Von Astrid Köhler