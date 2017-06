Irrfahrt über Parkplatz mit vier Verletzten: Ein Mercedesfahrer hat am Freitagnachmittag beim Herausfahren aus einer Parklücke an der Albert-Schweitzer-Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er beschleunigte stark und prallte mit seinem E-Klasse-Mercedes zunächst in den Seiteneingang einer Apotheke und von dort in zwei Fußgängerinnen sowie in drei geparkte Fahrzeuge.© Köhler