Beim Abbiegen von der Koldinger auf die Hildesheimer Straße landete die Fahrerin dieses Renault aus dem Harz am Mittwochabend im Gleisbett der Stadtbahnlinien 1 und 2.© Senft

Rethen

Auto im Gleisbett bremst Stadtbahnen aus

Ein beim Abbiegeversuch versehentlich in das Gleisbett der Stadtbahn gelenktes Auto hat am Mittwochabend in Rethen zwei Bahnen der Linien 1 und 2 mit Fahrtrichtung Sarstedt ausgebremst. Verletzt wurde niemand.