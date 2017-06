Verzeichnet wieder mehr Arbeitslose: Die Arbeitsagentur in Laatzen. © Thomas Böger (Archiv)

Laatzen

Arbeitslosenzahl steigt saisonbedingt leicht an

28 – so viele Arbeitslose verzeichnete der Geschäftsstellenbezirk Laatzen im Juni unterm Strich mehr als im Vormonat. Die Quote stieg bei aktuell 2470 Arbeitslosen in den drei dazugehörenden Städten Hemmingen (+3), Laatzen (+13) und Pattensen (+12) leicht an. Sie liegt nun bei 6,4 Prozent (Mai: 6,3).