Laatzen

Arbeitsunfall: Mann gerät mit Arm in Umlenkwalze

Arbeitsunfall in Gleidingen: Ein 22-Jähriger ist am Montagabend in einer Werkshalle am Hannoring mit seinem Arm in eine Umlenkwalze geraten. Kollegen gelang es, den Verletzen zu befreien, noch eh die Feuerwehr eintraf. Er kam in ein Krankenhaus. Für die Helfer gab es noch zwei weitere Einsätze.