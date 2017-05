Das von der Region 2011 für die Stadt Laatzen erworbene Grundstück südlich des Bahnhofgebäudes soll ab 2018 zum Park-and-ride-Parkplatz mit 28 neuen Stellplätzen umgebaut werden.© Astrid Köhler

Park-and-ride

Am Rethener Bahnhof entstehen 28 neue Parkplätze

Der seit Jahren am Rethener Bahnhof geplante Park-and-ride-Parkplatz nimmt Formen an – zumindest auf dem Papier: 28 neue Stellplätze sollen dort ab dem 2018 auf der bisher ungenutzten Fläche südlich des Bahngebäudes entstehen. Am Dienstag hat die Region die Pläne im Ortsrat vorgestellt.