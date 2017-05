Europatag im Erich-Kästner-Gymnasium: Henning von Hörner von Amnesty International lässt Schüler mit Verweis auf die Menschrechte einen Brief an den Iranischen Botschafter wegen der möglichen und tatsächlichen Hinrichtung Minderjähriger verfassen © Astrid Köhler

Laatzen-Mitte

EKG-Achtklässler beschäftigen sich mit Europa

Die Menschenrechte, der Europarat, eine Simulation zum Euro, Musik und Tanz: Auf vielfältige Weise haben sich rund 100 Achtklässler des Erich-Kästner-Gymnasiums am Mittwoch in Workshops mit den Chancen und Herausforderungen Europas beschäftigt. Am Ende sang eine Gruppe sogar noch eine Ode an Europa.