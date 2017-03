Der Rat der Stadt hat jetzt vier Arbeitsgruppen eingesetzt und deren Mitglieder benannt.© Dorndorf

| Johannes Dorndorf

Laatzen

AG soll sich mit Schulreinigung befassen

Der Rat der Stadt will das Thema Schulreinigung in nächster Zeit wieder verstärkt in den Blick nehmen. Am vergangenen Donnerstag haben die Fraktionen einstimmig die Einrichtung einer fünfköpfigen Arbeitsgruppe zur Ergänzung der Arbeit der Ratsgremien beschlossen.