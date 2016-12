Symbolbild Feuerwehr Laatzen.© Astrid Köhler

Laatzen-Mitte

AES muss nach Brandalarm kurzzeitig geräumt werden

Unfreiwilliger Gang in die Kälte: Hunderte Schüler der Laatzener KGS Albert Einstein haben am Montagnachmittag kurzzeitig ihre Schule verlassen müssen. Grund war eine Brandmeldeanlage, die in einem Chemieraum im C-Trakt Alarm geschlagen hatten. Die Feuerwehr konnte nach einem Check Entwarnung geben.