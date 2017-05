"Critical Mass"-Aktion in Köln: Radfahrer fahren im Juni 2014 durch die Innenstadt, um unter anderem für eine bessere Infrastruktur und mehr Verständnis für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer zu werben.© dpa (Henning Kaiser)

Laatzen

ADFC weist auf "Critical Mass" in Laatzen hin

In vielen Städten ist die Aktionsform „Critical Mass“ (CM) bereits etabliert. Dabei treffen sich Radfahrer scheinbar unorganisiert, um bei Touren in möglichst großer Zahl auf ihre Belange aufmerksam zu machen. Am Freitag, 26. Mai, soll es nun erstmals eine CM auch durch Laatzen geben.