Spieler aus der ganzen Bundesrepublik - und sogar einer aus Schweden - treffen sich am Wochenende beim Lion-Rouge-Turnier des TSV Rethen auf dem Boulodrôme am Erbenholz. Einige Teams campen sogar auf der Sportanlage.© Daniel Junker / www.junkerphoto.de

Rethen

192 Spieler genießen Festivalstimmung beim Boule

192 Boulespieler aus der ganzen Bundesrepublik haben sich am Wochenende beim Lion-Rouge-Turnier des TSV Rethen auf der Sportanlage am Erbenholz getroffen - und dabei beste Festivalstimmung genossen. In entspannter Atmosphäre warfen die 96 Zweierteams die Kugeln über den Platz. Wer möchte, kann Sonntag noch mitspielen.