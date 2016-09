Die neue Heilig-Kreuz-Kirche im Zentrum von Altwarmbüchen soll im Januar eingeweiht werden. Der neue Pfarrer heißt Matthias Kaleth.© Carina Bahl

Isernhagen

Zur neuen Kirche gibt es einen neuen Pfarrer

Die neue Heilig Kreuz-Kirche in Altwarmbüchen soll am 8. Januar eingeweiht werden. Bereits am Donnerstag nimmt der neue Pfarrer Matthias Kaleth seinen Dienst auf.