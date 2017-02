Nach der Kollision des Metronom-Zuges mit einem Pferd sperrt die Burgwedeler Polizei den Bahnhof in Isernhagen H.B.© Symbolfoto:Friso Gentsch

| Martin Lauber

Isernhagen

Pferd von Metronom erfasst

Tragischer Unfall am Bahnhof Isernhagen H.B.: Um 14.54 Uhr ist dort am Sonnabend ein Pferd, das auf die Gleise gelaufen war, von einem Metronom erfasst und getötet worden. Fahrgäste in dem Zug wurden nicht verletzt.Wie Polizei Burgwedel und Bundespolizei berichten, waren von einer Koppel in unmittelbarer Nähe der Bahnlinie mehrere Pferde ausgebrochen. Zwei Tiere sollen auf die Gleise gelaufen und der Besitzer bereits vor Ort dabei gewesen sein, sie in Sicherheit zu bringen. Zumindest bei einem der Tiere gelang das nicht mehr.