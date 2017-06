Das ist kein See – das ist die Hagenstraße in Isernhagen K.B. Ein Rohr ist am Mittwochmorgen unter der Straße gebrochen.© Frank Walter

Isernhagen

Schon wieder Wasserrohrbruch in Isernhagen

Schon wieder ein reißender Bach auf einer Straße in den Altdörfern: Gegen 6 Uhr brach am Donnerstagmorgen ein Rohr unter der Hagenstraße in Isernhagen K.B. Die Straße ist aktuell zwischen der Dorfstraße und dem Ortseingang in Isernhagen H.B. (Rosenstraße) gesperrt. Anwohner erreichen ihre Grundstücke.