In solchen Containern soll die "Wärme to go" transportiert werden.© La Therm

| Frank Walter

Isernhagen

Bald rollt es warm durch Altwarmbüchen

Grünes Licht für die 1,4-Millionen-Euro-Förderung vom Bund hatte es bereits im Januar gegeben, doch in wenigen Wochen soll endlich auch der erste Wärmecontainer über Altwarmbüchens Straßen rollen: Das Projekt „Wärme to go“ steht in den Startlöchern.