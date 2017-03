Braucht es in Isernhagen auch Mitfahrerbänke?© DPA

Isernhagen

Braucht es Mitfahrerbänke in Isernhagen?

Während Menschen sich landauf landab über das Internet Mitfahrgelegenheiten organisieren, wenn es um weite Strecken geht, greift in Dörfern ein anderer Trend um sich: Mitfahrerbänke. Das Konzept ist einfach: Wer mitgenommen werden möchte, setzt sich auf die Bank, wer jemanden mitnehmen möchte, hält an. Bald auch in Isernhagen?