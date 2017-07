Die Polizei sucht Zeugen für einen versuchten Autoaufbruch in Altwarmbüchen.© Symbolbild

Isernhagen

Aufmerksamer Zeuge verhindert Autoaufbrüche

Nach den Autoaufbrüchen in den vergangenen Tagen wäre es in der Nacht zu Montag beinahe zu einer weiteren Tat in Altwarmbüchen gekommen. Ein Zeuge bemerkte jedoch die Täter und alarmierte die Polizei.