Allein auf weiter Strecke: Dieses Halteverbotsschild steht noch an der Zufahrt zum Kirchhorster See. Andere fehlen.© Bahl

Isernhagen

Gemeinde vermisst Halteverbotsschilder

Waren da etwa Metalldiebe am Werk? Wollte jemand seinen Partykeller schmücken? Oder war etwa jemand nicht einverstanden mit der Regelung, die die Schilder anordnen? Fakt ist, dass die Gemeinde Isernhagen einen Teil ihrer Halteverbotsschilder an der Zufahrt zum Kirchhorster See vermisst.