Kirchenmusikerin Susanne Fiedler begleitet die Kantorei meist auf dem Ibach-Flügel. Am Sonnabend greift sie zum Cello.© Archiv

Altwarmbüchen

Gemeinsames Luther-Konzert in der Kirche

Im Luther-Jahr gibt es viele Veranstaltungen zum Jubiläum rund um den Reformator. Ein musikalischer Abend in Altwarmbüchen sticht dabei heraus: Am Sonnabend, 12. August, beginnt um 19.30 Uhr in der Christophoruskirche ein Konzert, das Theologen und Musiker aus dem ganzen Kirchenkreis zusammenbringt.